Кабмин Татарстана изменил порядок субсидирования МСП
Правительство Татарстана внесло изменения в порядок предоставления субсидий для бизнеса на покрытие процентов по кредитам.
Соответствующее постановление опубликовал сегодня Кабмин РТ. Документ подписан премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.
«Субсидии предоставляются заявителям в целях возмещения части фактически произведенных и документально подтвержденных затрат за любой месяц (-ы) с 01.04.2020 по 30.09.2020, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам на пополнение оборотных средств, за исключением затрат, указанных в пункте 1.5 настоящего Порядка, приобретение основных средств, строительство (реконструкцию) инженерной инфраструктуры, производственных зданий, строений, сооружений, а также реализацию инвестиционных проектов», — говорится в документе.ОбществоВластьБизнес Татарстан
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