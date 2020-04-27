Кабмин Татарстана изменил порядок субсидирования МСП

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Правительство Татарстана внесло изменения в порядок предоставления субсидий для бизнеса на покрытие процентов по кредитам.

Соответствующее постановление опубликовал сегодня Кабмин РТ. Документ подписан премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

«Субсидии предоставляются заявителям в целях возмещения части фактически произведенных и документально подтвержденных затрат за любой месяц (-ы) с 01.04.2020 по 30.09.2020, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам на пополнение оборотных средств, за исключением затрат, указанных в пункте 1.5 настоящего Порядка, приобретение основных средств, строительство (реконструкцию) инженерной инфраструктуры, производственных зданий, строений, сооружений, а также реализацию инвестиционных проектов», — говорится в документе.