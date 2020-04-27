В Волгограде подорвали автомобиль

В Волгограде произошел взрыв в автомобиле. Сработало взрывное устройство, передает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

В результате пострадал человек, находившийся в машине.

«Один человек пострадал в результате того, что в одной из машин в Волгограде сработало взрывное устройство», — цитирует источник агентство.

Он отметил, что пострадавший был доставлен в больницу. На месте происшествия работают следователи.

Напомним, в середине апреля в Казани было завершено расследование уголовного дела о покушении на трех человек в Лениногорске. Обвиняемый якобы пытался подорвать машину предпринимателя.