В Казани направлено в суд дело обвиняемого в попытке подрыва Infiniti в Лениногорске

Фото: "Реальное время"

В Казани завершено расследование дела 62-летнего Михаила Галкина из Армавира. Следком по РТ обвиняет его в покушении на убийство трех человек общеопасным способом, а также незаконном приобретении, изготовлении и перевозке взрывных устройств и попытке подрыва автомобиля.



По версии силовиков, в ночь на 14 октября 2019-го в Лениногорске обвиняемый установил под днищем иномарки знакомых осколочную гранату Ф-1. К счастью, устройство не сработало, и при осмотре Infiniti его обнаружили потерпевшие, припарковавшись у мечети «Ихлас». 18 октября Галкин был арестован.

Следователи установили, в Лениногорск из Ростова-на-Дону приехали четверо, однако на указанной выше машине передвигались лишь трое. Мотивом преступления в Следкоме считают конфликт между обвиняемым и его бывшим работодателем-бизнесменом, который, по мнению арестованного, задолжал ему около 1 млн рублей.

От дачи показаний обвиняемый на следствии отказался, сообщили «Реальному времени» в Следкоме по РТ.