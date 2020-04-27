Татарстан вошел в топ-5 регионов по объемам жилищного строительства

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Росстат подсчитал, сколько жилья введено в эксплуатацию в России в I квартале 2020 года. Татарстан вошел в пятерку регионов с самой большой долей жилищного строительства с показателем в 801,8 тысячи кв. метров.

По данным ведомства, в республике введено 5,2% от всего жилья в стране. По этому показателю республика уступает только Московской области (10,6%), Москве (9,6%) и Краснодарскому краю (5,7%).

Отмечается, что всего за январь — март в стране введено 14,7 млн кв. м жилья (без учета индивидуального жилья). Это на 1,3% меньше, чем в I квартале прошлого года.

Напомним, что за январь — февраль Татарстан занял третье место по вводу жилья в РФ. За два месяца в республике ввели в эксплуатацию 578,1 тысячи кв. м жилья.