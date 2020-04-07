Татарстан в январе — феврале занял третье место по вводу жилья в России

По итогам января — февраля 2020 г. в Татарстане ввели 578,1 тыс. кв. м жилья. Это позволило республике занять третье место среди субъектов РФ.



По объему промышленного производства Татарстан занял пятое место, по строительству — восьмое. Что касается оборота розничной торговли, то здесь республика заняла шестое место, выручка от продажи товаров населению для личного потребления или использования в домашнем хозяйстве за январь — февраль 2020 года составила 151,5 млрд рублей.

Среди регионов Приволжского федерального округа Татарстан по всем перечисленным выше макропоказателям занимает первое место, сообщает пресс-служа Минэкономики РТ.

Напомним, на 13 марта в Татарстане ввели в эксплуатацию 730,9 тыс. кв. м жилья.