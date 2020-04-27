В Казани у кладбищ полиция выставит посты

В Казани полиция выставит посты у кладбищ для предотвращения их посещений на Радоницу, которая отмечается во вторник, 28 апреля,

Пресс-служба мэрии советует жителям отказаться от посещения мест захоронений. Там добавили, что полицейские будут осуществлять охрану общественного порядка на самих кладбищах и на прилегающих к ним территориях.

Напомним, с 11 апреля было запрещено посещение кладбищ для чего-либо, кроме обращения за услугами по погребению или самой церемонии погребения.