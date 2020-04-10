Кабмин Татарстана закроет кладбища на Пасху

Правительство Татарстана готовит постановление, которое закроет для посещения кладбища во время Вербного воскресенья и Пасхи. Эта мера принимается, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Власти республики советуют православным, которые 19 апреля будут праздновать Пасху, планировать этот день без посещения кладбищ, передает «Татар-информ».

В России многие православные в праздник Пасхи отправляются на кладбища, чтобы посетить могилы близких и родственников.