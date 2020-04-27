Лидер «Справедливой России» вступился за сериал «Зулейха открывает глаза»

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что считает необоснованными нападки на сериал «Зулейха открывает глаза».

«Оскорбились все: верующие и неверующие, русские и татары, депутаты Госдумы и другие. И что же всех так оскорбило? Я читал книгу, мне она очень понравилась, поэтому посмотрел сериал. Снято великолепно», — написал политик на своей странице в Facebook.

Он отметил, что давно не видел такого бережного отношения режиссера к тексту, к самой книге и к теме, затронутой в ней. Также Миронов подчеркнул, что Хаматова в сериале сыграла свою лучшую роль.

«То, что показано в фильме, — еще цветочки, лайт-версия реальной истории. Поэтому учите матчасть», — заключил Миронов.

Ранее депутат Сергей Гаврилов, председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, заявил, что сериал «Зулейха открывает глаза» оскорбляет чувства верующих, и обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить киноленту.

