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В Татарстане, в отличие от других регионов, вырос размер лимита кредитных карт

14:48, 27.04.2020
В Татарстане, в отличие от других регионов, вырос размер лимита кредитных карт
Фото: pexels.com

По итогам первой декады апреля 2020 года Татарстан занял третье место среди регионов России по объемам выдачи новых кредитных карт — 79,1 тыс. рублей. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В отличие от других регионов, здесь аналитики отметили увеличение средней суммы на 28% по сравнению с 2019 годом, когда этот показатель составлял 61,7 тыс. рублей.

На первом месте идет Москва (101,6 тыс.), на втором — Санкт-Петербург (80,8 тысячи).

В целом в первые 10 дней апреля средний размер лимита по выданным кредитным картам составил 59,1 тыс. рублей, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что в Татарстане банки одобрили уже более 200 заявок на зарплатные кредиты.

ЭкономикаБанки Татарстан
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