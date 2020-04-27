В Татарстане, в отличие от других регионов, вырос размер лимита кредитных карт

По итогам первой декады апреля 2020 года Татарстан занял третье место среди регионов России по объемам выдачи новых кредитных карт — 79,1 тыс. рублей. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В отличие от других регионов, здесь аналитики отметили увеличение средней суммы на 28% по сравнению с 2019 годом, когда этот показатель составлял 61,7 тыс. рублей.



На первом месте идет Москва (101,6 тыс.), на втором — Санкт-Петербург (80,8 тысячи).

В целом в первые 10 дней апреля средний размер лимита по выданным кредитным картам составил 59,1 тыс. рублей, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что в Татарстане банки одобрили уже более 200 заявок на зарплатные кредиты.