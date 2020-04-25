В Минэкономики Татарстана связали повышение числа безработных с желанием получить пособие

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов на совещании в кабмине РТ сообщил о ситуации на рынке труда в республике.

На данный момент наблюдается рост зарегистрированных безработных в Набережных Челнах, Пестречинском, Лаишевском районах, передает пресс-служба президента РТ. Так, рост в Автограде связывают с тем, что безработными зарегистрировались граждане, ранее длительное время находившиеся без работы и желающие получить пособие.

Ранее сообщалось, что на 21 апреля в Татарстане зарегистрировано 16 тысяч 625 безработных. Начиная с 9 апреля через портал «Работа в России» поступило 25 тысяч 752 заявления. С 9 по 21-е пособие по безработице уже было назначено 1 543 жителям республики.