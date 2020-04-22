Безработные на 21 апреля: зарегистрировано в РТ 16 тысяч 625 человек

Фото: Максим Платонов

На 21 апреля в Татарстане зарегистрировано 16 тысяч 625 безработных. Об этом сообщила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.

Начиная с 9 апреля через портал «Работа в России» поступило 25 тысяч 752 заявления. С 9 по 21-е пособие по безработице уже было назначено 1 543 жителям республики.



Ранее сообщалось, что количество безработных в Казани выросло на четверть за апрель.

