Глава совета Региональной национально-культурной автономии татар Бурятии о «Зулейхе...»: «Вскрыла обиду»

Глава совета Региональной национально-культурной автономии татар Бурятии Саҗида Баталова считает, что роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» и его экранизация вскрыли незаживающие раны нашего общества, боль и обиду целых народов за репрессии, унижение национального достоинства, попрание традиционных устоев и ценностей, ассимиляцию и потерю родного языка.



«Сейчас мы ищем механизмы поддержки нашего сельского хозяйства и фермеров, раздаем дальневосточные гектары, чтобы люди оставались на родной земле, а в 30-е годы прошлого столетия был практически истреблен весь класс хозяйственников, которые умели и любили работать на своей земле и которых до этого российское государство за разные заслуги наделило самым ценным капиталом землей. [...] В этих нечеловеческих условиях ссылок и лагерей люди разных национальностей и вероисповедания оставались людьми, поддерживали друг друга как могли, не обращая внимание на то, что их когда-то разделяло. И что татарский народ, несмотря на все тяготы и испытания, выпавшие на его долю в годы репрессий, сохранил свои лучшие качества: терпение-сабырлык, трудолюбие и ответственность, надежность и порядочность, татарский юмор и жизнелюбие, умение жить в ладу с соседями, в гармонии с природой, умение прощать и идти вперед-Алга», — считает Баталова.



Полный текст откровения Саҗиды Баталовой читайте в материале «Реального времени».