Алекно объяснил причины ухода Вербова из казанского «Зенита»

Фото: Роман Кручинин / zenit-kazan.com

Главный тренер «Зенит-Казань» Владимир Алекно рассказал о причинах ухода бывшего старшего тренера команды Алексея Вербова из казанского клуба. По словам наставника казанцев, Вербов на данный момент не готов работать на таком уровне.

«В этом сезоне, я на все смотрел со стороны. По итогам некоторых моментов, о которых не хотел бы говорить, стало понятно, что Алексей пока не готов. Результаты говорят сами за себя.

Все эти слова были сказаны Вербову лично. Он посчитал, что уже готов к самостоятельной работе, наши мнения по поводу данной ситуации разошлись, мы пожали руки и теперь каждый идет своею дорогой. Все было честно и открыто, никаких недомолвок не осталось. У нас сохранились хорошие отношения. Желаю ему удачи», — сказал Алекно.

При этом, он утверждает, что Вербову было предложено остаться в казанском клубе, но с меньшим участием в тренировочном процессе, чем в прошедшем сезоне.

Напомним, Алекно пропустил минувший волейбольный год из-за проблем со здоровьем. Вместо него командой на протяжении всего сезона руководил Вербов. Вместе с ним казанцы выиграли Кубок России и заняли второе место в Суперлиге, но впервые в истории клуба вылетели из розыгрыша Лиги чемпионов сразу после группового этапа.

Ранее стало известно, что Вербов продолжит свою работу в кемеровском «Кузбассе», где займет должность главного тренера клуба. Подробнее об остальных трансферах среди волейбольных тренеров в России можно почитать в материале «Реального времени».