Гоблин о книге «Зулейха открывает глаза»: не читал, но книга не обладает художественными достоинствами

Переводчик и блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) посвятил один из выпусков своего проекта о кино «Синий фил» сериалу «Зулейха открывает глаза». В нем он высказался и о книге, по которой снята лента писательницы Гузель Яхиной.

«Обладает ли это произведение какими-то художественными достоинствами? Вот я не читая, я тебе сразу скажу — нет», — заявил Гоблин своему собеседнику.

Он рассказал, что видел книгу Яхиной в книжном магазине на полках с «хитами продаж». Он подчеркнул, что торговые сети расставляют на этих полках только продвигаемые товары и берут большую плату за подобную услугу.

«Ну и соответственно, когда я прихожу в книжный магазин и вижу что там какая-то «Зулейха открывает глаза»… Ну какая первая мысль у тебя глядя на это название? (это я про себя естественно говорю). А: имя исламское […]. Что она открывает глаза это значит она что-то прозрела, что-то в жизни поняла. Ну то есть сто пятьдесят четыре процента даю, что это какая-то антисоветская блевотина», — поделился своим литературным анализом Пучков.

Напомним, что вышедший сериал «Зулейха открывает глаза» по одноименной книге Гузель Яхиной вызвал шквал критики. Против него высказывались историки, партия «Коммунисты России» и татарские националисты. Гоблин также уже критиковал сериал, называя его «идеологическими помоями».