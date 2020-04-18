Блогер Гоблин высказался о сериале «Зулейха открывает глаза»
Писатель и блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, прокомментировал выход сериала «Зулейха открывает глаза». Ролик опубликован на YouTube.
«На экране все то же и все те же: пьяные чекисты, озверевшие коммунисты и несчастный татарский народ, старадающий от произвола большевиков», — резюмировал Пучков.
Он удивился реакции Чулпан Хаматовой, которая пожаловалась на оскорбления и проклятия после выхода кинокартины.
«Снова на экранах идеологические помои. Снова гражданам в головы заливают непонятно что», — заключил блогер.
Ранее исполнительница главной роли сериала «Зулейха открывает глаза» Чулпан Хаматова ответила на критику недовольных кинокартиной. Тех, кому не нравится экранизация романа, она обвинила в недостаточной образованности.
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