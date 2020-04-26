Цулыгин рассказал о ситуации с новым контрактом

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин рассказал о ситуации вокруг продления контракта с уфимским клубом.

«До 30 апреля есть время, к этому времени и определюсь. Рассматриваю пока только предложение «Салавата Юлаева», — цитирует Цулыгина ТАСС.

Контракт российского специалиста с уфимцами заканчивается в конце апреля. Вместе с Цулыгиным «Салават Юлаев» в прошлом году добрался до финала Восточной конференции, а в нынешнем вышел во второй раунд плей-офф.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о достигнутой договоренности с тренером по новому контракту. Однако, накануне генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов не подтвердил эту новость.