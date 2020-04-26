Чулпан Хаматова рассказала, как хотела отказаться от роли в сериале «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова рассказала, как хотела отказаться от съемки в сериале «Зулейха открывает глаза». Она могла остаться без крупного гонорара.
В контракте прописано, что в случае отказа исполнительница главной роли должна выплатить неустойку и после ссоры с режиссером Хаматова готова была пойти на это, пишет KP.RU.
Актрису не устроило видение Егором Анашкиным определенной сцены сериала. В итоге все разрешилось.
«Мы с режиссером помирились. Смотрю фильм, а эта сцена вообще не вошла!», — сказала Хаматова
Ранее Хаматова предложила критикам сериала «Зулейха открывает глаза» провести онлайн-конференцию и «плюнуть ей в лицо», а затем перевести деньги в благотворительный фонд «Подари жизнь».ОбществоКультура Татарстан
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