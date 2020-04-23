Хаматова предложила критикам сериала о Зулейхе «плюнуть ей в лицо» ради тяжело больных детей

Фото: Кадр фильма

Актриса Чулпан Хаматова предложила критикам сериала «Зулейха открывает глаза» провести онлайн-конференцию и «плюнуть ей в лицо», а затем перевести деньги в благотворительный фонд «Подари жизнь».

Свое заявление Хаматова сделала в прямом эфире Instagram-канала фонда. Чтобы помочь тяжело больным детям, артистка готова перетерпеть унижения.

«Давайте сделаем онлайн-конференцию, я с радостью в ней поучаствую. Вы плюнете мне в лицо, скажете все гадости, какие только хотели, но переведете деньги в фонд «Подари жизнь», — цитирует Хаматову «Комсомольская правда».

Хаматова признается, что ожидала от общества другой реакции: что раскулачивание покажется изображенным в слишком мягком варианте.

«Эти годы — трагическая страница нашей истории. И никто не говорит, что мы Родину не любим. Это было. Было страшно», — заявила Хаматова.



Сериал «Зулейха открывает глаза» снят по одноименной книге писательницы Гузель Яхиной. События описывают процесс раскулачивания крестьян. Премьера первой серии состоялась 13 апреля на телеканале «Россия 1».

