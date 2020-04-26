Академик РАН рассказал, стоит ли ждать второй волны коронавируса

Специалист по иммунологии выразил свое мнение по поводу возможной второй волны коронавируса и методах ее профилактики. Он считает, что ключевым здесь является вопрос больных COVID-19, чья болезнь протекает бессимптомно.

«Я не врач и не эпидемиолог и здесь скорее ориентируюсь на мнение коллег», — подчеркнул заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, заведующий кафедрой иммунологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и руководитель направления «Иммунобиология и биомедицина» НТУ «Сириус», академик РАН Сергей Недоспасов.

Он подчеркнул, ученые должны разобраться в том, есть ли у бессимптомных пациентов полноценный вирус SARS-CoV-2 и нейтрализующие антитела.

«Когда с этим разберутся, можно будет давать более осмысленные оценки: когда у населения появится коллективный иммунитет, сформируется ли он до массовой профилактической вакцинации», — приводит слова биолога RT.

Напомним, что на сегодня в Татарстане зафиксирован 491 случай заражения коронавирусной инфекцией. Большинство из заболевших проходят лечение дома, поскольку их состояние не вызывает опасений медиков.