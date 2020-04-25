Минздрав Дагестана объяснил почему немецкие аппараты ИВЛ ему обошлись дороже чем Татарстану

Минздрав Дагестана отреагировал на публикацию местного издания «Черновик» о закупках аппаратов ИВЛ по завышенной цене. В министерстве, в частности, пояснили, почему республика потратила на аппараты Elisa 600 значительно больше денег, чем Татарстан.

В публикации «Черновика» говорилось, что Минздрав Дагестана заключил контракт на поставку 10 аппаратов ИВЛ Elisa 600 от немецкой компании Luwenstein Medical по цене 5,4 млн рублей за штуку. Издание отмечает, что в это же время Минздрав Татарстана заплатил за такие же модели только 3,5 млн рублей.

Власти Дагестана подчеркивают, журналисты не учли, что Казань закупает аппараты ИВЛ большой партией (26 штук) и ожидает поставки только осенью (срок контракта истекает 30 октября).

«Ждать полгода времени нет, аппараты для спасения заболевших нужны сейчас. Поэтому в стоимость входят расходы на срочную доставку техники из Германии. Восемь аппаратов уже доставили в республику. Остальные аппараты в пути», — говорится в сообщении министерства.

Напомним, что аппараты искусственной вентиляции легких стали очень важным инструментом в борьбе с пандемией коронавируса. При тяжелом протекании болезни у пациента уменьшается сатурация и его дыхание приходится поддерживать искусственно.