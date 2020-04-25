Арбитраж Татарстана признал банкротом компанию одного из фигурантов дела «Ренбизнесавто»

Арбитражный суд Татарстана признал банкротом челнинское ООО «Бар-Сервис», соучредителем которого является Ильдар Саитов, проходивший по делу о мошенничестве с КАМАЗами почти на 1 млрд рублей.

Согласно решению суда, индивидуальный предприниматель потребовал от компании вернуть долг на общую сумму в 11,2 млн рублей.

Из открытых источников следует, что ООО «Бар-Сервис» зарегистрировано в Набережных Челнах более 5 лет назад. В качестве основного вида деятельности компании указана «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания». Владельцами являются Ирек Ахметшин и Ильдар Саитов.

Саитов также является учредителем ООО «ТД Авто». Именно в этой роли он фигурировал в деле о крупном мошенничестве с КАМАЗами. Суд признал бизнесмена виновным в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве в крупном размере. Предпринимателю также инкриминировалось создание преступного сообщества, но это обвинение было с него снято.

Реальное время подробно писало о деле «Ренбизнесавто». По данным следствия, с 2014 по 2017 год ООО «ТД Авто» и ООО «Ренбизнесавто» приобрели у КАМАЗа 279 грузовиков класса «Евро-2» и подделали документы, подняв их класс до класса «Евро-4».