Как москвичи и татарстанцы проблемы «Ренбизнесавто» решали… за 100 миллионов

Предпринимателю, предлагавшему «отмазать» фигурантов КАМАЗовского дела, переквалифицировали обвинения с покушения на посредничество во взяточничестве

До 23 июля накануне продлили домашний арест двум фигурантам уголовного дела о нашумевшей истории с реализацией КАМАзов в Кировской области с помощью ГИБДД. Как стало известно «Реальному времени», Иреку Маннанову, затеявшему, по версии следствия, аферу со взяткой в 100 млн рублей взамен на прекращение уголовного дела в отношении татарстанских фигурантов, переквалифицировали обвинение с посредничества во взятке на попытку мошенничества. И вину он признал. Впрочем, четырех других фигурантов следствие считает неудавшимися посредниками взяточничеству. Дело готовится к направлению в прокуратуру и суд. Подробности — в нашем материале.

Не посредничество во взятке, а мошенничество

К завершающей стадии расследования подходит уголовное дело, фигурантами которого стали пять человек. Косвенно оно касается нашумевшей истории с реализацией КАМАЗов, которые татарстанские компании, по версии следствия, регистрировали не без помощи сотрудников ГИБДД в Кировской области. Вместо запрещенного в России к эксплуатации класса «Евро-2» по документам машины проходили под классом «Евро-4».

Предприниматель из Татарстана Ирек Маннанов, как полагают следователи, за взятку в 100 млн рублей пообещал решить «через важных людей» вопрос и со снятием обременения с арестованных в рамках уголовного дела грузовиков, и с прекращением уголовного преследования генерального и коммерческого директоров «Ренбизнесавто». Последние, к слову, родственники — Рафиль Габделхаков и его сын Ренат. По версии следствия, Маннанов вышел на «Ренбизнесавто» через московскую компанию ООО «РТС-Групп» (покупателя арестованных грузовиков «Ренбизнесавто»), которая, в свою очередь, связалась с другой столичной фирмой — «Концерн Блок», а далее генеральный директор этой компании Олег Сягин обратился к руководству челнинской фирмы, которое и озвучило предложенный Маннановым вариант Габделхаковым.

Руководство «Ренбизнесавто» заявило о предложении взятки в правоохранительные органы. Таким образом, передача аванса для осуществления незаконной сделки проходила уже под контролем спецслужб. Как стало известно «Реальному времени», изначально московской компании несколькими траншами было переведено 13 млн рублей, но снять наличными успели только 1 млн — остальные средства были заблокированы правоохранителями. Этот миллион вручили Маннанову в качестве первой части суммы в 100 млн. Правда, «повязали» предпринимателя не в процессе передачи денег, а позже, в Татарстане в здании Следственного комитета. Поначалу обвинили в посредничестве гигантской взятке, однако в апреле 2018-го переквалифицировали обвинение. Теперь ему инкриминируется покушение на мошенничество — все на те же 100 млн рублей.

Накануне Маннанову и Сягину Ново-Савиновский районный суд продлевал срок домашнего ареста

Накануне Маннанову и Сягину Ново-Савиновский районный суд продлевал срок домашнего ареста. Первый говорит, что никаких связей для решения вопроса с уголовным делом у него не было, и он просто решил подзаработать.

— Мы с самого начала это утверждали, и он признавал вину в мошенничестве. Следствие было не согласно, но теперь согласилось с этими доводами, — пояснил «Реальному времени» адвокат обвиняемого Руслан Мадифуров.

Все признали вину

С ноября 2017 года по январь 2018 года Маннанов находился в СИЗО, после меру пресечения смягчили. Но поскольку срок следствия вновь был продлен, следователь по особо важным делам третьего отдела СУ СК России по РТ Булат Шакирянов попросил Ново-Савиновский райсуд Казани продлить меру пресечения до 23 июля. Ни адвокат Мадифуров, ни сам обвиняемый возражений не выразили, а после перерыва судья Шамиль Сунгатуллин ходатайство следствия удовлетворил.

Спустя час аналогичное ходатайство Шакирянова удовлетворила и судья Анна Лукманова, рассматривающая продление домашнего ареста гендиректору «Концерн Блока» Олегу Сягину. Он обвиняется в покушении на посредничество той же взятке в 100 млн рублей и полностью признает свою вину. И обвиняемый, и его адвокат Юлия Володягина против домашнего ареста не возражали. Кстати, чтобы суд мог избрать иногороднему домашний арест, Сягин специально снял в Казани квартиру. Его дети и жена остаются в Москве.

Помимо Маннанова и Сягина по данному уголовному делу проходят еще два москвича (сотрудники «РТС-Групп») и некий челнинский предприниматель. Им также вменяются покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. По версии следствия, все фигуранты дела, кроме Маннанова, были убеждены, что взятке все-таки быть. Вину эта троица также признает и ждет суда под подпиской о невыезде.

Кстати, в какой суд будет направлено дело, пока неизвестно. Однако не исключено, что произойдет это в ближайшее время. Сейчас фигуранты начинают знакомиться с материалами.

Олег Сягин по базе «Картотеки» числится генеральным директором двух компаний, в которых он также является учредителем



Многосторонний предприниматель

Согласно «Картотеке», Маннанов Ирек Илдарович на данный момент числится руководителем трех действующих компаний — ООО «ПКФ «БИГКАМ» в Набережных Челнах (производство кузовов, автоприцепов и полуприцепов), ООО «Талапро» в Кукморе (покупка и продажа собственного недвижимого имущества) и ООО «ПКФ «Антарес» в Казани (производство строительных металлических конструкций и изделий). Кроме того, он учредитель восьми компаний, две из которых находятся в стадии ликвидации. Всего в системе за ним числится 14 юридических лиц.

Олег Сягин по базе «Картотеки» числится генеральным директором двух компаний, в которых он также является учредителем. Это ООО «Концерн Блок» и ООО «Блок Тракс». Обе фирмы занимаются торговлей автотранспортными средствами.

Дело на миллиард

Дело на 100 млн рублей имеет отношение к кировскому расследованию истории с КАМАЗами, но расследуется отдельно. По данным Следкома Кировской области, с 1 января 2014 года по 2 октября 2017-го зарегистрированные в Татарстане ООО «ТД Авто» и ООО «Ренбизнесавто» купили у КАМАЗа 279 сборочных комплектов грузовиков класса «Евро-2». В России, в отличие от заграницы, их эксплуатация запрещена. В итоге на бумаге грузовики переделали в класс «Евро-4», но на деле продавали все те же «Евро-2». Естественно, утилизационный сбор никто не платил.

По версии следствия, оформлялись автомобили в Кирове, где компаниям помогал начальник УГИБДД УМВД России по Кировской области Александр Плотников. В рамках уголовного дела его задержали в собственном рабочем кабинете.

По версии следствия, преступное сообщество создал директор ООО «ТД Авто». В его состав вошли генеральный директор и коммерческий директор ООО «Ренбизнесавто» и кировские сотрудники ГИБДД. Уголовные дела расследуются по факту создания преступного сообщества и участия в нем. Должностным лицам также вменяется превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Кроме того, руководство двух компаний и должностные лица УМВД России по Кировской области проходят по делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ — хищение денежных средства в особо крупном размере.

Айрат Ахметшин рассказал, что предварительная сумма ущерба составила порядка 990 млн рублей, и не исключил появление дополнительных эпизодов. Фото kirov.sledcom.ru

В мае руководитель Следственного управления Следкома РФ по Кировской области Айрат Ахметшин, ранее работавший первым замруководителя СУ СКР по РТ, рассказал порталу Свойкировский.рф, что предварительная сумма ущерба составила порядка 990 млн рублей, и не исключил появление дополнительных эпизодов.

— По предварительным данным, это происходило не только в Кировской области. Сейчас в этой преступной схеме в рамках уголовного дела разбираются также наши удмуртские коллеги, и еще в нескольких регионах проходят оперативно-розыскные мероприятия. По нашему уголовному делу уже имеется большое количество фигурантов, в том числе и бывшие подчиненные Александра Плотникова, и бизнесмены из Татарстана, — говорил в интервью Ахметшин.