Путин одобрил предложение КАМАЗа о поддержке автопрома за счет госзакупок

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать меры, которые увеличат спрос на автомобили со стороны госструктур и компаний с госучастием. Таким образом он поддержал предложение по поддержке автопрома, высказанное гендиректором КАМАЗа Сергеем Когогиным.

«В целом прошу разработать комплекс решений, которые позволят существенно увеличить спрос на автомобильную технику со стороны государства и компаний с госучастием», — сказал глава государства.

Путин отдельно обратил внимание на запуск программы по обновлению общественного транспорта. Кроме того, около 25 тысяч машин приобретут МВД, Росгвардия, Минобороны, МЧС и другие ведомства, добавил президент.

Напомним, что Сергей Когогин предложил поддержать российских автопроизводителей именно госзакупками. Он обратил внимание, что госструктуры могли бы перенести на май этого года закупки транспорта, запланированные на ближайшие два года.