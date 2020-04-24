Когогин предложил провести опережающие закупки машин для ведомств
Президент России Владимир Путин ведет совещание по поддержке автомобильной промышленности в условиях пандемии коронавируса. В нем в том числе принимают участие президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин.
По его словам, нужно сохранить внутренний спрос, и для этого он предложил провести во втором квартале опережающие закупки машин для федеральных ведомств. То есть Когогин предложил закупить ту технику, которую планировалось приобрести в 2021 и 2022 годах.
Также он предложил увеличить размер средств на программы лизинга и льготного кредитования
Путин в ответ пообещал прислушаться и огласить список мер поддержки в конце совещания.ОбществоВластьПромышленностьМашиностроение Татарстан
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