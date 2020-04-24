КАМАЗ каждый день выявляет новые контакты работников завода с зараженными коронавирусом

Пресс-служба ПАО «КАМАЗ» сообщила, что количество выздоровевших, заболевших и находящихся под подозрением на коронавирус в компании второй день не меняется.

Однако там отметили, что каждый день выявляются новые контакты работников завода с зараженными и находящимися под подозрением на коронавирус жителями Набережных Челнов.

«Направляем таких сотрудников на самоизоляцию и проверку анализов органами здравоохранения города», — подчеркнули в компании.

Всего на самоизоляции находится 141 работник КАМАЗа.



Ранее у двух сотрудников КАМАЗа подтвердился коронавирус.