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КАМАЗ каждый день выявляет новые контакты работников завода с зараженными коронавирусом

13:29, 24.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
КАМАЗ каждый день выявляет новые контакты работников завода с зараженными коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

Пресс-служба ПАО «КАМАЗ» сообщила, что количество выздоровевших, заболевших и находящихся под подозрением на коронавирус в компании второй день не меняется.

Однако там отметили, что каждый день выявляются новые контакты работников завода с зараженными и находящимися под подозрением на коронавирус жителями Набережных Челнов.

«Направляем таких сотрудников на самоизоляцию и проверку анализов органами здравоохранения города», — подчеркнули в компании.

Всего на самоизоляции находится 141 работник КАМАЗа.

Ранее у двух сотрудников КАМАЗа подтвердился коронавирус.

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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