В Татарстане объявлено штормовое предупреждение

Фото: МЧС по РТ

Синоптики объявили штормовое предупреждение на территории Татарстана. Утром, днем и вечером 25 апреля на территории республики ожидаются ветер, сильный дождь и гроза.

По прогнозам синоптиков, в Татарстане местами ожидаются сильный юго-западный ветер порывами 15—20 м/с. В отдельных районах ветер будет достигать до 24 м/с, будет гроза и сильный дождь. В Казани порыв ветра ожидается 15—17 м/с.

МЧС по РТ предупреждает об осторожности. Во время непогоды лучше постараться укрыться в зданиях, вдали от стен домов и строек. Также следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.

