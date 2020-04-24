На сайте программы «Наш двор» появились планы обновления 215 дворов Татарстана

Фото: Ринат Назметдинов

На сайте президентской программы «Наш двор» появились планы-схемы дворов муниципальных образований республики. 215 схем благоустройства опубликованы на сайте dvor.tatar/docs.

Из общего числа 43 двора расположены в Казани, 32 — в Зеленодольском районе, 23 — в Набережных Челнах. В течение семи дней, до 1 мая, разработчики ждут комментарии и пожелания жителей домов.

Свои предложения и замечания можно оставить на портале программы dvor.tatar, а также по единому номеру горячей линии программы «Наш двор» 8 (800) 27-5-2020. Местные проектировщики изучат запросы жителей.

«Если же мы видим большое количество обращений с одной и той же просьбой, то мы возвращаем план-схему в работу и вносим эти изменения, если они соответствуют принципам программы. Далее проекты перепроверяют проектировщики программы в Казани. В завершение план-схему двора должен заново согласовать старший по дому. Только тогда мы передаем его строителям», — пояснила помощник президента Республики Татарстан Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Ранее в программу «Наш двор» вошло почти 7 тысяч дворов в 18 городах Татарстана.

