Татарстанцев пригласили к обсуждению президентской программы «Наш двор»

Фото: Максим Платонов

Сайт и горячая линия для «Нашего двора»

В Татарстане запустили сайт и горячую линию по президентской программе «Наш двор».

На ресурсе уже опубликованы планы-схемы дворов Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и Альметьевска. Пользователи сайта смогут поделиться своим мнением о благоустройстве двора или позвонить на горячую линию по номеру 8 (800) 275-20-20.

Анонсировано, что на портале программы опубликуют 341 проект дворовых территорий во всех муниципальных районах Татарстана — 20% от всего количества дворов, которые планируется благоустроить в этом году.

Ранее эти планы-схемы, размещенные на сайте, согласовали старшие по домам, которые получили это право во время общего собрания собственников.

У неравнодушных граждан есть 3 дня, чтобы поделиться своим мнением о плане благоустройства. Комментарии на сайте или по горячей линии будут принимать до 12 апреля включительно.

Планы-схемы, размещенные на сайте, согласовали старшие по домам, которые получили это право во время общего собрания собственников. Фото Максима Платонова

50 миллиардов на дворы по всей республике

Работу над проектом уже начали. Например, в Казани уже в марте стартовали общественные обсуждения проектов дворов. Наталия Фишман-Бекмамбетова, помощник президента РТ, рассказывала, что всего благоустроят 1 800 дворов во всей республике, из них в первую очередь — 432.

Только в 2020 году республика направит 17 млрд рублей на реализацию программы, а всего за 3 года на нее потратят 50 миллиардов.

Работы по благоустройству доверят только проверенным подрядчикам, которые положительно зарекомендовали себя на крупных проектах. Особое внимание власти уделят и поставщикам спортивного оборудования, которое планируется установить во дворах.

Наталия Фишман-Бекмамбетова, помощник президента РТ, рассказывала, что всего благоустроят 1 800 дворов во всей республике, из них в первую очередь — 432. Фото Рината Назметдинова

Согласно критериям программы, в список попали дома, построенные до 2014 года включительно, и дворы, которые никогда доселе не ремонтировали по программе ремонта дворовых территорий Минтранса РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов отдельно подчеркивал: все работы — от одобрения проекта до контроля качества работ — должны согласовываться с местными жителями.



Татьяна Леухина