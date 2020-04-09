Татарстанцев пригласили к обсуждению президентской программы «Наш двор»
Сайт и горячая линия для «Нашего двора»
В Татарстане запустили сайт и горячую линию по президентской программе «Наш двор».
На ресурсе уже опубликованы планы-схемы дворов Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и Альметьевска. Пользователи сайта смогут поделиться своим мнением о благоустройстве двора или позвонить на горячую линию по номеру 8 (800) 275-20-20.
Анонсировано, что на портале программы опубликуют 341 проект дворовых территорий во всех муниципальных районах Татарстана — 20% от всего количества дворов, которые планируется благоустроить в этом году.
Ранее эти планы-схемы, размещенные на сайте, согласовали старшие по домам, которые получили это право во время общего собрания собственников.
У неравнодушных граждан есть 3 дня, чтобы поделиться своим мнением о плане благоустройства. Комментарии на сайте или по горячей линии будут принимать до 12 апреля включительно.
50 миллиардов на дворы по всей республике
Работу над проектом уже начали. Например, в Казани уже в марте стартовали общественные обсуждения проектов дворов. Наталия Фишман-Бекмамбетова, помощник президента РТ, рассказывала, что всего благоустроят 1 800 дворов во всей республике, из них в первую очередь — 432.
Только в 2020 году республика направит 17 млрд рублей на реализацию программы, а всего за 3 года на нее потратят 50 миллиардов.
Работы по благоустройству доверят только проверенным подрядчикам, которые положительно зарекомендовали себя на крупных проектах. Особое внимание власти уделят и поставщикам спортивного оборудования, которое планируется установить во дворах.
Согласно критериям программы, в список попали дома, построенные до 2014 года включительно, и дворы, которые никогда доселе не ремонтировали по программе ремонта дворовых территорий Минтранса РТ.
Президент Татарстана Рустам Минниханов отдельно подчеркивал: все работы — от одобрения проекта до контроля качества работ — должны согласовываться с местными жителями.
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