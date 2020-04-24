Хартикайнен назвал Яруллина из «Ак Барса» одним из двух сильнейших защитников КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнен назвал имена сильнейших, по его мнению, защитников КХЛ на данный момент. Он отметил двоих хоккеистов, один из которых игрок «Ак Барса» Альберт Яруллин.

«В КХЛ много сильных защитников, против которых я играл. Войнов очень хорош и Яруллин — сильный и отлично защищает ворота. У нас тоже отличные защитники, например, Панин и Ларсен», — сказал Хартикайнен в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, в прошедшем сезоне «Ак Барс» и «Салават Юлаев» провели между собой шесть встреч. Яруллин стал одним из главных бомбардиров данного противостояния, забросив четыре шайбы в шести матчах с Уфой.

Ранее Тему Хартикайнен продлил соглашение с «Салаватом Юлаевым» сроком на 2 года.

Действующий контракт Яруллина с «Ак Барсом» заканчивается 30 апреля 2020 года, стороны ведут переговоры о новом соглашении.

