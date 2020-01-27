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Хартикайнен подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым»

13:47, 27.01.2020
Хартикайнен подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым»
Фото: twitter.com/hcsalavat

Нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт уфимцев.

Новое соглашение с клубом рассчитано на два года — до конца сезона-2021/22.

Хартикайнен выступает за «Салават Юлаев» с 2013 года. За это время финский форвард провел 440 матчей, набрал 314 (134+180) очков с показателем полезности «+68» и 229 штрафных минут.

В апреле 2019 года Хартикайнен получил из рук главы Башкортостана Радия Хабирова орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан».

СпортХоккей Башкортостан
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