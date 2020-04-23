Казанский студент вошел в окончательный состав сборной России на Кубок наций по шахматам

Стал известен окончательный состав сборной России на Кубок Наций по шахматам.

В основной список вошли четыре шахматиста — Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Владислав Артемьев и Александра Горячкина. Запасными от сборной России заявлены Дмитрий Андрейкин и Ольга Гиря.

Кубок Наций пройдет в онлайн-режиме с 5 по 10 мая. В турнире примут участие шесть сборных — команды России, США, Европы, Индии, Китая и сборная «остального мира», которые разыграют между собой призовой фонд в размере $180 тысяч.

Напомним, Владислав Артемьев родом из Омска и является студентом одного из казанских университетов. Ранее он стал победителем крупного онлайн-турнира по шахматам и вышел на первое место в мировом рейтинге по блиц-игре.