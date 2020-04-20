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Студент из Казани выиграл крупный онлайн-турнир по шахматам

09:42, 20.04.2020
Студент из Казани выиграл крупный онлайн-турнир по шахматам
Фото: ruchess.ru

Студент из Казани Владислав Артемьев стал победителем крупного онлайн-турнира по шахматам, организованного властями ОАЭ.

Мероприятие собрало более 1100 шахматистов со всего мира, призовой фонд турнира составил 10 тысяч долларов.

На групповом этапе Артемьев финишировал в числе лидеров и вышел в плей-офф. По ходу матчей на выбывание казанец не проиграл ни в одной из партии, поочередно обыграв Яна Непомнящего, Даниила Дубова и Александра Бортника.

После этой победы Артемьев заработал 5 тысяч долларов в качестве победителя турнира и вышел на первое место в мировом рейтинге по блиц-игре.

СпортОбщество Татарстан
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