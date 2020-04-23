В Татарстане рабочего затянуло в кормораздатчик — Следком возбудил уголовное дело

СК РФ по РТ возбудил уголовное дело по статье нарушение требований охраны труда после того, как в кормозаготовительном цехе ООО «Игенче» в селе Казаклар Тюлячинского района 25-летний мужчина получил тяжелые травмы.

По версии следствия, в феврале этого года оператор цеха проводил осмотр кормораздатчика, и в этот момент его руку затянуло в устройство.

В результате случившегося мужчине был причинен тяжкий вред здоровью.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СК РФ по РТ.