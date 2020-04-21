Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,5 млн

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,5 млн, об этом говорят данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Согласно подсчетам, на данный момент COVID-19 инфицированы 2 501 156 человек. Наибольшее число случаев заражения приходится на США (788 тыс.), Испанию (204 тыс.), Италию (181 тыс.), Францию (156 тыс.) и Германию (147 тысяч).

Число людей, выздоровевших от инфекции, превысило 659 тысяч. От коронавируса всего умерло более 171 тыс. человек. Наибольшее число летальных случаев зафиксировано в США (42 тыс.), Италии (24 тыс.), Испании (21 тыс.) и Франции (20 тыс.), передает ТАСС.

Напомним, в России за сутки выявили 5 642 новых случая заражения коронавирусом в 78 регионах.

