Жителям Татарстана грозит до двух лет тюрьмы за рыбалку

В Татарстане в суд направлено уголовное дело против двух жителей Заинского района, которые обвиняются в незаконной добыче водных биологических ресурсов.

Как считает следствие, двое жителей района в 2019 году установили на акватории Заинского водохранилища пять рыболовных сетей. В сети были пойманы по одному экземпляру пестрого толстолобика, амура, леща, голавля, три экземпляра плотвы, 28 экземпляров густеры, 100 экземпляров уклейки. При этом ловля рыбы происходила без разрешения и запрещенным способом.

Органами дознания было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до двух лет.



Ранее в Татарстане осудили двух жителей Удмуртии, которые устроили рыбалку на особо охраняемой территории Государственного природного заказника регионального значения комплексного профиля «Кичке-Тан».

