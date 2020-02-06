Двое жителей Удмуртии осуждены за рыбалку в природном заказнике РТ

В Татарстане осудили двух жителей Удмуртии, которые устроили рыбалку на особо охраняемой территории Государственного природного заказника регионального значения комплексного профиля «Кичке-Тан».

Как сообщает прокуратура РТ, двое мужчин в возрасте 55 и 56 лет, используя рыболовную сеть, выловили 10 рыб и 2 речных рака. Ущерб водным ресурсам составил свыше 7 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов, если это деяние совершено группой лиц по предварительному сговору, на особо охраняемых природных территориях». Суд назначил им наказание в виде штрафа в размере 8 тысяч рублей каждому.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее в Агрызском районе Татарстана осудили 77-летнего пенсионера за вылов двух рыб.

