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Пятеро пациентов с коронавирусом в Татарстане подключены к аппаратам ИВЛ

11:01, 23.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Пятеро пациентов с коронавирусом в Татарстане подключены к аппаратам ИВЛ

Пять пациентов с коронавирусной инфекцией в Татарстане подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом на заседанни Госсовета рассказал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Ранее руководитель инфекционного госпиталя на базе Республиканской клинической больницы (РКБ) в Казани Михаил Бурмистров рассказал о четырех пациентах, которые подключены к аппаратам ИВЛ.

В Татарстане сегодня подтверждено 57 новых случаев коронавирусной инфекции.

Общество Татарстан
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