Пятеро пациентов с коронавирусом в Татарстане подключены к аппаратам ИВЛ

Пять пациентов с коронавирусной инфекцией в Татарстане подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом на заседанни Госсовета рассказал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Ранее руководитель инфекционного госпиталя на базе Республиканской клинической больницы (РКБ) в Казани Михаил Бурмистров рассказал о четырех пациентах, которые подключены к аппаратам ИВЛ.

В Татарстане сегодня подтверждено 57 новых случаев коронавирусной инфекции.

