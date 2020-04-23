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Четыре пациента с коронавирусом в РКБ подключены к аппарату искусственной вентиляции легких

09:02, 23.04.2020
Четыре пациента с коронавирусом в РКБ подключены к аппарату искусственной вентиляции легких
Фото: Реальное время

Четыре пациента с коронавирусной инфекцией в РКБ подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Семеро заразившихся находятся в в тяжелом состоянии. Об этом на Первом канале рассказал руководитель инфекционного госпиталя на базе Республиканской клинической больницы (РКБ) в Казани Михаил Бурмистров.

Он рассказал, что сейчас в инфекционном госпитале проходят лечение 58 пациентов с подтвержденным коронавирусом. В реанимации находятся люди от 80 до 95 лет — сказываются и возраст, и перенесенные ранее болезни. Причем старшее поколение в основном заражается от детей, съездивших отдохнуть.

По словам руководителя учреждения, аппаратов ИВЛ в госпитале всего 20. Пока их достаточно. Хватает также и средств защиты для медиков.

Общество Татарстан
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