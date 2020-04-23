Анвар Гатиятулин станет новым главным тренером «Трактора»

Тренер питерского СКА Анвар Гатиятулин в ближайшее время возглавит челябинский «Трактор». Об этом в прямом эфире «Спорт-Экспресс» сообщил журналист Алексей Шевченко.

Гатиятулин уже работал в «Тракторе» и вместе с командой завоевал бронзовые награды Кубка Гагарина в сезоне-2017/18. Тогда в полуфинале челябинцы уступили казанскому «Ак Барсу» и остановились в шаге от выхода в финал.

Последние два года Гатиятулин провел в СКА, где входил в тренерский штаб вначале Ильи Воробьева, а потом Алексея Кудашова. Также он был тренером сборной России по хоккею.

Подробнее о возвращении Гатиятулина в «Трактор», а также мнения экспертов можно почитать в материале «Реального времени».