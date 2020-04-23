В Казани продуктовые наборы школьникам будут выдавать до конца учебного года
Всем ученикам, которые получали бесплатное горячее питание в школах в 2020 году, до конца года будут выдаваться бесплатные продуктовые наборы. Информация опубликована в сборниках документов мэрии Казани.
Наборы продуктов питания будут предоставляться из расчета 47 рублей в учебный день на одного учащегося.
Ранее в Казани 24 тыс. школьников получили продуктовые наборы.
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