В Казани продуктовые наборы школьникам будут выдавать до конца учебного года

Всем ученикам, которые получали бесплатное горячее питание в школах в 2020 году, до конца года будут выдаваться бесплатные продуктовые наборы. Информация опубликована в сборниках документов мэрии Казани.

Наборы продуктов питания будут предоставляться из расчета 47 рублей в учебный день на одного учащегося.

Ранее в Казани 24 тыс. школьников получили продуктовые наборы.

