В Казани 24 тыс. школьников получили продуктовые наборы

В Казани завершили выдавать школьникам льготной категории бесплатные продуктовые наборов. Их получили более 24 тыс. детей.

Всего на складах Департамента продовольствия и социального питания было заготовлено 123 тонны продуктов. В продуктовый набор вошли макароны, говяжьи котлеты, рис, сахар, сливочное масло, подсолнечное масло, сок, сгущенное молоко. Со складов продукты были отправлены в 163 школы, где были сформированы продуктовые наборы.

Выдача наборов началась в понедельник, 6 апреля, передает пресс-служба мэрия Казани.

Ранее сообщалось, что нижнекамским школьникам выдадут сухие пайки вместо льготных школьных обедов.