Дочь Эльдара Рязанова обвинила сериал «Зулейха открывает глаза» в неправдоподобности

Фото: кадр сериала

Дочь режиссера Эльдара Рязанова — Ольга — также высказалась о сериале «Зулейха открывает глаза». Свой отзыв она оставила на Facebook.

Рязанова отмечает, что поначалу все выглядело правдоподобно, но «когда люди оказались брошенными в тайге — начались элементы научной фантастики». Одним из таких элементов она называет поселение, напоминающее подмосковный поселок московской номенклатуры, да к тому же «построенное на пустом берегу с минимальным количеством инструментов».

«Интеллигентные задушевные отношения, благостная атмосфера братства между ссыльными как-то не вяжется с моими представлениями обо всей этой ситуации. Живут вольготно. Художник в просторном клубе рисует в свое удовольствие виды Парижа, сельскохозяйственный ученый втайне устраивает на отшибе огромный огород с картошкой, чтобы сделать всем сюрприз», — пишет Рязанова.

Также она подмечает, что если герой отрицателен, то он и показывается только в негативном свете. Еще пишет о том, что и любовная история с нежным, ранимым комендантом во главе — не вызывает у нее доверия.

Ранее сообщалось, что татарские общественные организации Милли меджлис (парламент) татарского народа, Шура аксакалов (Совет старейшин) и Всетатарский общественный центр выпустили совместное заявление в котором осуждают показ по федеральному каналу сериала «Зулейха открывает глаза».

