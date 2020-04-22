«В фильме нет ничего татарского»: национальные организаций РТ выступили против сериала «Зулейха открывает глаза»

Фото: Фото телеканала «Россия 1»

Татарские общественные организации Милли меджлис (парламент) татарского народа, Шура аксакалов (Совет старейшин) и Всетатарский общественный центр выпустили совместное заявление в котором осуждают показ по федеральному каналу сериала «Зулейха открывает глаза».

В своем обращении общественники обратили внимание на то, что «унижающий татарский народ фильм» снят по книге «русской писательницы» Гузели Яхиной «русским режиссером с русской актрисой в главной роли». И поэтому в фильме нет ничего татарского — ни в женщинах, ни в мужчинах. Татарского духа и языка тоже нет».

Также национальные организаций республики подчеркнули, что жестокая мучительница Упыриха и изверг Муртаза показаны в качестве собирательного образа татар.

«Показаны как самое грязное, злое, плохое. Их можно грабить, убивать, таких не жалко. Не жалко народ, у которого отняли его землю, его государство, его язык. Эти дикие звероподобные татары должны исчезнуть — такая мысль вбивается в народное сознание», — приводит текст обращения «Новая газета».

Кроме того, руководители организаций считают фильм провокацией, которую создали к 100-летию ТАССР и также потребовали запретить показ.

Напомним, первые пять эпизодов драмы «Зулейха открывает глаза» со значительным отрывом возглавили рейтинг праймовых сериалов завершающегося сезона (с сентября 2019 по апрель 2020 года).



Едва появившись на экранах, фильм столкнулся с масштабной критикой. Его высмеивали историки, сторонники левой идеологии и представители татарской интеллигенции.

