Овечкин включил двух экс-игроков «Ак Барса» в пятерку своей мечты

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России по хоккею Александр Овечкин в прямом эфире в «Инстаграм» назвал пятерку своей мечты.

В него он включил двух бывших защитников казанского «Ак Барса» — Андрея Маркова и Илью Никулина. Среди нападающих Овечкин отметил Сергея Федорова и Александра Семина.

«Мы бы разорвали всех», — прокомментировал свой выбор хоккеист.

Напомним, на прошлой неделе Марков объявил о завершении профессиональной карьеры. За «Ак Барс» он выступал на протяжении сезонов 2017/18 и 2018/19 годов.

Никулин долгие годы был капитаном казанской команды и дважды становился вместе с ней чемпионом КХЛ. Прошедший сезон защитник находился без работы, но официально свою карьеру еще не завершал.