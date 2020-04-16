Хоккеист Андрей Марков завершил игровую карьеру

Бывший защитник «Ак Барса» Андрей Марков завершил профессиональную карьеру хоккеиста. Об этом сообщил представитель игрока агент Сергей Исаков.

«Андрей принял решение закончить славные выступления, которые начал 25 лет назад. В декабре ему исполнится 42 года. У Андрея пятеро детей. Нужно быть почаще дома», — приводит слова Исакова РБК.

Прошедший сезон Марков провел в ярославском «Локомотиве» и отметился 7 (1+6) набранными очками. Ранее он два сезона выступал за казанский «Ак Барс», с которым стал обладателем Кубка Гагарина. В НХЛ Марков 17 лет играл за «Монреаль Канадиенс» с 2000 по 2017 год.

Марков выигрывал чемпионат мира в составе сборной России в 2008 году.