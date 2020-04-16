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Хоккеист Андрей Марков завершил игровую карьеру

21:40, 16.04.2020
Хоккеист Андрей Марков завершил игровую карьеру
Фото: ak-bars.ru

Бывший защитник «Ак Барса» Андрей Марков завершил профессиональную карьеру хоккеиста. Об этом сообщил представитель игрока агент Сергей Исаков.

«Андрей принял решение закончить славные выступления, которые начал 25 лет назад. В декабре ему исполнится 42 года. У Андрея пятеро детей. Нужно быть почаще дома», — приводит слова Исакова РБК.

Прошедший сезон Марков провел в ярославском «Локомотиве» и отметился 7 (1+6) набранными очками. Ранее он два сезона выступал за казанский «Ак Барс», с которым стал обладателем Кубка Гагарина. В НХЛ Марков 17 лет играл за «Монреаль Канадиенс» с 2000 по 2017 год.

Марков выигрывал чемпионат мира в составе сборной России в 2008 году.

СпортХоккей
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