КФУ готовится провести летнюю сессию в дистанционном формате

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

КФУ готовится провести летнюю сессию на «удаленке» в случае продления в Татарстане мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«КФУ готов в случае продления профилактических мер после 30 апреля провести всю зачетно-экзаменационную сессию для всех обучающихся в вузе в дистанционном формате», — сообщили «Татар-информ» в пресс-службе вуза.

В университете уточнили, что сейчас весь учебный процесс осуществляется в онлайн-формате с использованием дистанционных образовательных технологий.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время тест на антитела к коронавирусу будет готов в Казанском федеральном университете, ученые которого создали его в коллаборации с казанским «Научно-исследовательским центром ДНК».

