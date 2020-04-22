Птичий рынок в Авиастрое возродится в виде семейного ТЦ

Фото: Инна Серова (архивное фото)

Как «птичка» превратилась в ТЦ

Торговый центр на месте бывшего полустихийного птичьего рынка в Авиастроительном районе Казани откроется уже этим летом — об этом сегодня объявил Руслан Ковалев, глава компании «Белый дом» (выступает заказчиком объекта). Как рассказал Ковалев «Реальному времени», торговый центр сохранит название «места силы» — это будет ТЦ «Птичий рынок».

Центр унаследует и саму идею птичьего рынка: часть здания будет выделена под торговлю животными.

— Будем каждую неделю по выходным организовывать бесплатные выставки и ярмарки животных на площади возле центра. В самом центре выделим места для торговли животными. Мы постараемся полностью соответствовать атмосфере прежнего птичьего рынка, однако обеспечим все санитарные требования и правила безопасности, — сообщил Руслан Ковалев

Напомним, о закрытии и переформатировании рынка стало известно еще осенью 2018 года. Основной причиной называлось как раз то, что он не соответствует требованиям безопасности и санитарии.

«Семейная концепция» с арендаторами-федералами

Общая же площадь нового ТЦ составит 4000 кв. м, к нему будет прилегать парковка на 210 мест. Ковалев позиционирует ТЦ как «не просто крупный семейный универмаг, а как локальный мультикомплекс, в котором можно будет совершать покупки, пользоваться косметическими услугами, проводить время с семьей в кафе и на выставках животных».

Один якорный арендатор, по его словам, уже определен — это будет продуктовая сеть «Пятерочка», она займет 600 кв. м. площади «Птичьего рынка». Других арендаторов подбирают исходя из той же «семейной концепции» из числа федеральных сетей. Среди потенциальных арендаторов, с которыми сейчас ведутся переговоры, Ковалев назвал «Детский мир», а также ретейлера бытовой техники DNS.

В целом же арендаторам предложат помещения площадью от 18 до 600 кв. м. Ковалев отметил, что в шаговой доступности от ТЦ проживают 50 тысяч человек, кроме того, центр находится на маршруте следования работников крупных заводов — проходящий трафик достигает 200 тысяч человек.

Сумму вложений и возможные сроки окупаемости Ковалев раскрывать не стал.

С арендаторами — только краткосрочные отношения

Но заполнение торгового центра в условиях «коронакризиса» под вопросом — такие риски признает и Руслан Ковалев. Пока о каких-либо скидках для арендаторов Ковалев не говорит, но заявляет, что в нынешних условиях с ними будут заключать только краткосрочные договоры.

По его словам, такая тактика негативно сказывается на переговорах с федеральными сетями — те требуют, чтобы договор сразу заключался на срок на десять и более лет. Но на такие условия сейчас в «Белом доме» идти не готовы.



Александр Артемьев