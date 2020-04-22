«Шоколадница» может закрыть до 50% своих кафе из-за кризиса — у компании есть шесть кофеен в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Группа «Шоколадница», управляющая одноименной сетью кофеен, а также сетями «Кофе Хауз» и «Ваби Саби», может закрыть до половины своих кафе после выхода России из пандемии коронавируса и снятия ограничений на работу заведений общественного питания.

Отмечается, что закрытие коснется ресторанов с низкой эффективностью и с высокой долей арендной платы.

«Но это все будет зависеть от многих факторов, от того, как быстро или медленно будет восстанавливаться спрос, какое количество арендодателей пойдут на приемлемые условия сотрудничества, получим ли мы доступ к оборотным кредитам для рестарта и т. д. В итоге потенциально можем не открыть до 50% кафе», — сообщили ТАСС в сети кофеен.

Кроме того, в компании подчеркнули, что не намерены уходить в более низкий ценовой сегмент.

В Татарстане, в частности, есть шесть кофеен сети. Пять из них в Казани, одно кафе в Елабуге.

Ранее сообщалось, что «Магнит» предоставил рабочие места тысячам сотрудников сторонних компаний. В их числе также и «Шоколадница».