Волейболист Спиридонов может сменить профессию

Бывший волейболист казанского «Зенита» и уфимского «Урала» Алексей Спиридонов заявил, что готов уйти на стройку, если в межсезонье не найдет себе новый клуб. Агент спортсмена ищет варианты игроку не только в России, но и в Европе.

«Пока не определился с новым клубом. Агент работает в этом направлении, варианты в Европе тоже буду рассматривать. А если ничего не найдем, пойду работать на стройку», — сказал Спиридонов в шутку.

Напомним, Спиридонов выступал за уфимский клуб с 2019 года. В прошедшем сезоне «Урал» занял 12-е место из 14 команд. По ходу сезона в команде сменился главный тренер.

Спиридонов считается одним из самых популярных волейболистов мира. Также в его активе победа в чемпионате Европы 2013 года и дважды в Мировой лиге в составе сборной России.

Зимой в «Реальном времени» вышло развернутое интервью с Алексеем Спиридоновым.