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В РТ зарегистрировано почти три тысячи долевых сделок с применением эскроу-счетов

12:14, 22.04.2020
В РТ зарегистрировано почти три тысячи долевых сделок с применением эскроу-счетов

В Татарстане зарегистрировано 2 923 договора участия в долевом строительстве с применением эскроу-счетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра Татарстана.

Сейчас в Татарстане строятся 45 многоквартирных жилых домов с использованием механизма эскроу-счетов: 33 — в Казани, 4 — в Набережных Челнах, 5 — на Высокой Горе, 2 — в Лаишево, 1 — в Елабуге. Один дом в Казани был построен и сдан в конце прошлого года, сообщила начальник отдела государственной регистрации недвижимости юридических лиц и договоров долевого участия Лилия Бурганова.

Ранее сообщалось, что в I квартале в республике было зарегистрировано 1 209 ДДУ с использованием эскроу.

Недвижимость Татарстан
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