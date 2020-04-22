В РТ зарегистрировано почти три тысячи долевых сделок с применением эскроу-счетов

В Татарстане зарегистрировано 2 923 договора участия в долевом строительстве с применением эскроу-счетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра Татарстана.

Сейчас в Татарстане строятся 45 многоквартирных жилых домов с использованием механизма эскроу-счетов: 33 — в Казани, 4 — в Набережных Челнах, 5 — на Высокой Горе, 2 — в Лаишево, 1 — в Елабуге. Один дом в Казани был построен и сдан в конце прошлого года, сообщила начальник отдела государственной регистрации недвижимости юридических лиц и договоров долевого участия Лилия Бурганова.

Ранее сообщалось, что в I квартале в республике было зарегистрировано 1 209 ДДУ с использованием эскроу.

